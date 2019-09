Frontalzusammenstoß auf B 310 bei Füssen: Frau stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden, eine Frau erlitt tödliche Verletzungen. Ein 83 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kollidierte mit einem Lastwagen und etwa 50 Meter weiter mit einem entgegenkommenden Auto. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Eine Mitfahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb. Die Beifahrerin des 83-Jährigen und der Fahrer des dritten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße 310 wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Pressemitteilung der Polizei