Frontalzusammenstoß: 19-Jährige verstirbt an Unfallstelle

Eine 19-Jährige ist in Oberbayern nach einem Frontalzusammenstoß noch an der Unfallstelle gestorben. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagmorgen im Gemeindebereich Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim). Die junge Frau war aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn der Kreisstraße zwischen Felddolling und Vagen geraten und frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Die 52-jährige Fahrerin dieses Autos wurde nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße war über mehrere Stunden komplett gesperrt.