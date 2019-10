Fristende für Osram-Aktionäre zur Annahme Übernahmeangebote

Von Schwäbische Zeitung

Schwere Verletzungen hat der 19-jährige Autofahrer eines Mazda MX 5 an der B 33 erlitten, der am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr die Markdorfer Straße in Bavendorf in Richtung Ravensburg unterwegs war. Am Ortsausgang kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Autodach liegen. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Mazda entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.