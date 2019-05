Friedsam gewinnt deutsches Duell in Nürnberg gegen Petkovic

Anna-Lena Friedsam hat beim Tennisturnier in Nürnberg Andrea Petkovic bezwungen und ist als einzige Deutsche ins Viertelfinale eingezogen. Die 25-Jährige aus Andernach bezwang die Finalistin von 2013 am Mittwoch bei dem WTA-Event in Franken deutlich mit 6:3, 6:1. Friedsam verwandelte nach nur 57 Minuten ihren zweiten Matchball. Damit trifft sie in der nächsten Runde der Sandplatzveranstaltung auf die an Nummer eins gesetzte Tennisspielerin Julia Putinzewa. Die Kasachin hatte beim Nürnberger Versicherungscup Mona Barthel aus Neumünster geschlagen.

