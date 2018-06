Friedrich: Zurückweisungen nächste Woche unrealistisch

Der frühere CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich erwartet nicht, dass die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigten Zurückweisungen an der Grenze schon vor dem EU-Gipfel am 28. Juni praktisch umgesetzt werden. Friedrich sagte am Freitag am Rande einer Sitzung des Innenausschusses: „Ich gehe nicht davon aus, dass man vor dem 28. schon loslegen kann.“

Seehofer werde für seinen Plan, andernorts in der EU schon registrierte Asylbewerber an der deutschen Grenze abzuweisen, sicher am Montag vom CSU-Parteivorstand volle Rückendeckung erhalten. Nächste Woche werde der Minister dann wohl mit den für die Umsetzung dieses Plans notwendigen „Vorbereitungsarbeiten“ beginnen. Friedrich erklärte: „Entweder am 28. gibt es Ergebnisse auf europäischer Ebene, die wirkungsgleich sind zu dem, was in dem Punkt 63 (des Seehofer-Plans) steht, also eine Zurückweisung einer nennenswerten Zahl von Asylbewerbern“ oder Seehofer werde diese Zurückweisungen als Bundesinnenminister für Deutschland anordnen.

Mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen der Kanzlerin auf EU-Ebene sagte er: „Ich glaube, dass diese Situation sogar Frau Merkel helfen kann, wenn sie den anderen Nachbarländern sagt, „Also Freunde, der Druck ist da, und wir werden handeln“.“

Seehofer hatte die ursprünglich für vergangenen Dienstag geplante Veröffentlichung eines „Masterplans Migration“ abgesagt. Hintergrund ist die Kritik der Kanzlerin an der Idee, Schutzsuchende, die schon in einem anderen EU-Land registriert wurden, an den Grenzübergängen abzuweisen. Merkel setzt auf eine europäische Lösung.