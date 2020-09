Friedhof-Diebstahl: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nachdem von Friedhöfen in Mittelfranken über Wochen hinweg Grabschalen gestohlen worden sind, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag sollen die Männer im Alter von 35 und 42 Jahren einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Gegen den 42-Jährigen bestand bereits ein Haftbefehl.

Beamte hatten die beiden Männer beobachtet, wie sie in der Nacht auf Donnerstag bei einem Friedhof Gegenstände in ein Auto räumten. Bei der Kontrolle entdeckten sie im Fahrzeug Pflanzenschalen aus Buntmetall wie Kupfer, Messing oder Bronze und Werkzeug. Außerdem fehlten an manchen Gräbern des Friedhofs in Nürnberg entsprechenden Gefäße. Diese sollen die Männer mit Gewalt entfernt haben. Die Polizei ermittelt, ob die Männer für weitere Diebstähle von Friedhofsgräbern verantwortlich sind.

