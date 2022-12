Friedhöfe in München wegen Eisregens gesperrt

Wegen Eisregens und der damit verbundenen Glättegefahr bleiben die städtischen Friedhöfe in München am Mittwoch geschlossen. „Trauerfeiern und Bestattungen werden aber durchgeführt“, betonte ein Stadtsprecher. Trauergäste würden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang zurückgebracht werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Eisregen und gab eine Unwetterwarnung heraus. Gefährdet sei das gesamte Gebiet südlich der Linie Schwarzwald-Inn.

© dpa-infocom, dpa:221214-99-895892/2