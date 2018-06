Friedenspreis des Deutschen Films für libanesisches Drama

Der libanesische Regisseur Ziad Doueiri erhält für sein hochgelobtes Drama „The Insult“ den Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke. Ein Streit zwischen einem Libanesen und einem Palästinenser in Beirut eskaliert darin so sehr, dass die Stadt fast vor einem Bürgerkrieg steht. Der bewegende Film zeige tiefe Menschlichkeit und gleichzeitig bittere Realität, begründete die Jury ihr Votum am Mittwoch in München. Verliehen wird die Auszeichnung am 5. Juli anlässlich des Münchner Filmfestes.

„The Insult“ startet am 25. Oktober 2018 in den deutschen Kinos. Er war für den Oscar nominiert und wurde auch bei den Filmfestspielen in Venedig gefeiert. Der Regisseur wurde nach seiner Rückkehr aus Italien in den Libanon allerdings drei Stunden lang von einem Militärgericht befragt.

In der nationalen Kategorie geht der Friedenspreis an Lars Kraume für „Das schweigende Klassenzimmer“. Eine Abiturklasse in der DDR gedenkt darin der Opfer des ungarischen Volksaufstandes 1956 mit einer Schweigeminute - mit drastischen Folgen. Die Jury nannte Kraumes Werk einen starken, brisanten Film, „zeitig und zeitlos zugleich“. Einen Spezialpreis erhält die Dokumentation „Die letzten Männer von Aleppo“ von Feras Fayyad über ehrenamtliche Helfer der Hilfsorganisation Weißhelme in Syrien. Den Nachwuchspreis bekommt Katja Benrath für den Abschlussfilm „Watu wote - All of Us“ von der Hamburg Media School.

Der Friedenspreis des Deutschen Films wird seit 2002 vom Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds verliehen, in Erinnerung an den Filmemacher Bernhard Wicki und seinen Antikriegsfilm „Die Brücke“.

Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke

Filmfest München zum Friedenspreis des Deutschen Films