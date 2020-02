„Fridays for Future“ ruft zu Protesten vor Kommunalwahl auf

Die Bewegung „Fridays for Future“ hat zu bayernweiten Protesten unmittelbar vor der Kommunalwahl aufgerufen. Am 13. März sollen Menschen in 55 Städten Bayerns unter dem Motto „Klimawahl“ auf die Straße gehen, kündigte die Organisation am Freitag in München an und sprach in diesem Zusammenhang von „Großstreiks“.

„Es ist unglaublich wichtig, sich vor Augen zu halten, dass auch vermeintlich kleine Wahlen großen Einfluss auf die Klimapolitik in Deutschland haben können“, sagte Anna Volk von „Fridays fpr Future“. Die Kommunalwahl sei eine große Chance, einen wichtigen Schritt in Richtung der Klimaziele zu machen.

„Fridays for Future“ kritisierte, dass die Klimapolitik in Bayern bislang unzureichend sei. Bereits im vergangenen Sommer sei der Stadt München ein Forderungskatalog übergeben worden. Seitdem seien allerdings noch nicht genug Maßnahmen für effektiveren Klimaschutz umgesetzt worden. Forderungen aus dem Katalog - wie Strafen für Lebensmittelverschwendung, Photovoltaikpflicht für neue Gebäude und Umstieg auf erneuerbare Wärmeversorgung - sollen bei den geplanten Protesten vor der Kommunalwahl ebenfalls Themen sein.