Freizeitchaos am Walchensee: Kontrollen sollen helfen

Lagerfeuer, Grillevents und unerlaubtes Übernachten: Am Ufer des idyllischen Walchensees droht der Freizeitkollaps. Nun sollen Ranger des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen gemeinsam mit Forstmitarbeitern, der Polizei und freiwilligen Helfern der örtlichen Feuerwehr für Ordnung sorgen. Teils sollen sie auch nachts zu Kontrollen unterwegs sein, um das verbotene nächtliche Parken zu unterbinden. „Man muss schauen, dass man es in die richtigen Bahnen lenkt“, sagte der Jachenauer Bürgermeister Georg Riesch am Donnerstag. Der „Münchner Merkur“ hatte zuerst darüber berichtet.

Der Einsatz ist Teil eines Planes, mit dem die betroffenen Gemeinden gemeinsam mit dem Landratsamt die Ströme der Erholungssuchenden in Bahnen lenken wollen. Unter anderem werde überlegt, die Zufahrt auf der Mautstraße zum Seeufer an den Wochenenden für Wohnmobile zu sperren, sagte Riesch. Denn die Zahl der Parkplätze am See in den oberbayerischen Bergen ist begrenzt, und auf der engen Straße staut sich regelmäßig der Verkehr. „An einem schönen Wochenende kann es schon sein, dass mal 3000 bis 4000 Autos da sind“, sagte Riesch. Teils kämen Rettungsdienste nicht mehr durch.

Landratsamt Bad Tölz

Landratsamt zu Isarrangern

Gemeinde Jachenau