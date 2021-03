Freiwillige zählen Wiesenbrüter in Bayern

Mehr als 400 Freiwillige werden ab Ende März in ganz Bayern Kiebitze, Rotschenkel und andere wiesenbrütende Vögel zählen. Von diesen Vogelarten sind im Freistaat acht vom Aussterben bedroht, zwei gelten als stark gefährdet, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) am Dienstag in Augsburg mitteilte.

Die Erhebung in rund 1000 Gebieten soll bis Ende 2021 aktuelle Bestandszahlen liefern. Die letzte vergleichbare Kartierung war 2014/2015. Die neue Zählung soll nach LfU-Angaben Erkenntnisse bringen, welche Schutzmaßnahmen am wirksamsten sind und wo Fördermittel gezielt eingesetzt werden können.

© dpa-infocom, dpa:210323-99-937052/2

Pressemitteilung vom Landesamt für Umwelt