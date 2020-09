Freistaat fördert Forschung zu Tourismus

Wie lässt sich der Tourismus in Bayern weiterentwickeln und wie verändert er sich durch Corona? Um solchen Fragen nachzugehen, fördert der Freistaat durch das Bayerische Zentrum für Tourismus (BZT) mit Sitz in Kempten vier verschiedene Forschungsprojekte. Ab September werden die erfolgreichen Bewerber ein Jahr lang zu ihren Fragen forschen und erhalten dafür jeweils 50 000 Euro, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte.

Die Hochschule Deggendorf möchte zusammen mit zwei Münchner Hochschulen untersuchen, wie Bürger besser beteiligt werden können, um die Akzeptanz von Tourismus bei den Einheimischen zu erhöhen. Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt beschäftigt sich in einem Forschungsprojekt damit, wie Geschäftsmodelle im Tourismus weiterentwickelt werden können, um den Veränderungen durch die Corona-Pandemie gerecht zu werden.

Das Problem der Tourismus-Hotspots steht im Zentrum des Interesses eines Projekts an der LMU München. Die Wissenschaftler möchten ein intelligentes Besuchermanagement-System schaffen und dazu zunächst die touristischen Hotspots in Bayern identifizieren. Die Uni Augsburg nutzt das Fördergeld, um in fünf ausgewählten Städten herausfinden, wie Technologie den Städtetourismus verbessert und was sich davon auch anderswo anwenden lässt.

Förderung des Bayerischen Zentrums für Tourismus