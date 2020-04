Freilaufender Hund greift Reh an

Ein Hund hat vor den Augen seiner Besitzerin in Unterfranken ein Reh gehetzt und ihm nach Polizeiangaben mehrfach in die Hinterläufe gebissen. Die 69-jährige Halterin hatte ihr Tier auf einer Wiese bei Kleinbardorf, einem Ortsteil von Sulzfeld (Landkreis Rhön-Grabfeld), frei herumlaufen lassen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als der Hund das Reh jagte, habe die Seniorin zunächst nichts unternommen. Erst als eine zweite Frau dazukam, habe die Halterin ihren Hund zurückgerufen. Die Frau muss nun laut Polizei mit einer Anzeige nach dem bayerischen Jagdgesetz rechnen, da sie die Leinenpflicht missachtete.