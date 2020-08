Freikarten fürs Legoland im Lostopf

Das Legoland in Günzburg gehört zu den größten Freizeitparks Deutschlands. In allen zehn Themenwelten begeistern die Lego-Bauwerke und zahlreichen Attraktionen große und kleine Gäste. Weiter ausgebaut worden ist für diese Saison die Ninjago-Welt, in der Besucher jetzt in Lloyd’s Spinjitzu Spinner einsteigen können. Dabei hat es je selbst in der Hand, wie viel Spin die wirbelnde Fahrt bekommt und ob er bereit ist für eine für eine 360°-Luftrolle. Seite Mitte Juli präsentiert der Park zusätzlich auch wieder Künstler auf der Arena Bühne.

Aufgrund der derzeit begrenzten Besucherzahl ist der Parkbesuch im Legoland Günzburg ausschließlich mit Anmeldung und unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften möglich. (sz)