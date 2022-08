Freikarten für den Skyline Park in Bad Wörishofen zu gewinnen

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Freitag, 19. August, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Skyline Park“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Heute stecken in unserem Lostopf zweimal vier Freikarten für den Allgäu Skyline Park in Bad Wörishofen. In dieser Saison wartet Bayerns attraktiver Freizeitpark mit zwei Neuheiten auf. Auf dem ehemaligen Gelände der Bobbahn ist ein Fahrgeschäft, das vor allem Kinderherzen höherschlagen lässt. Die Kinderachterbahn „Flotter Otto“ (Foto: M.I.S./Bernd Feil) im süßen Zugdesign sorgt mit ihren vielen Kurven bei den Kleinen für großes Fahrvergnügen. Und im „Looping Alois“ geht es kopfüber ins Vergnügen. In diesem interaktiven Rundfahrgeschäft können Besucher selbst einmal Pilot sein und das Doppeldecker-Flugzeug steuern. Wie viele Loopings sind zu schaffen, bevor man nicht mehr weiß, was oben und unten ist? (sz)