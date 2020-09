Freie Wähler und FDP beenden Herbstklausuren

Am nationalen Warntag ist es in Lindau ganz still geblieben: Es war keine Sirene zu hören. Das war kein Fehler, sondern wäre auch im Ernstfall so. Wer gewarnt werden will, muss selbst aktiv werden.

Ende der 90er-Jahre habe der Staat nach Ende des Kalten Kriegs alle Sirenen den Städten und Gemeinden übergeben. Denn Katastrophenalarme hielt man damals für unwahrscheinlich, seitdem dienen die Sirenen nur noch für den Feuerwehralarm, wie Sibylle Ehreiser erklärt.