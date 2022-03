Freie Wähler fordern schnelles Maskenpflicht-Ende an Schulen

Die Freien Wähler fordern ein Ende der Maskenpflicht an Bayerns Grundschulen. „Die Maskenpflicht ist mittlerweile aus der Zeit gefallen, denn Masken an der Schule stehen im krassen Widerspruch zu Partys in der Diskothek“, sagte Fraktionschef Florian Streibl am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Maskenpflicht an den Grundschulen solle spätestens zum kommenden Montag (14. März) fallen, sagte Streibl und verwies auf einen Beschluss des Vorstands der Landtagsfraktion der Freien Wähler und des Kultusministeriums. „Die Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen soll daraufhin zeitnah abgeschafft werden“, betonte Streibl.

Bislang hatten die Freien Wähler wie die CSU immer die Maskenpflicht an den Schulen als wichtige Maßnahme zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung der Corona-Pandemie verteidigt.

