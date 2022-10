Freie Wähler fokussieren Energie und Öffentlichen Dienst

Mit den Themen Energiekrise, Gesundheitswesen und Öffentlicher Dienst haben die Freien Wähler bei ihrer Landesversammlung in Straubing drei inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Hierzu beschlossen sie am Samstag drei Resolutionen. Seine Partei sei es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und zu handeln, statt zu jammern, sagte FW-Vorsitzender Hubert Aiwanger. „Das Land steckt in einer Krise, aber wir sind da, um zu helfen.“ Dagegen werde die Krise auf Bundesebene durch „politisches Nichtstun“ verschärft.

Angesichts explodierender Energiepreise fordern die Freien Wähler von der Bundesregierung laut Resolution: „Netzrelevante Atomkraftwerke, bei denen die Sicherheit gewährleistet ist, sollen zunächst bis 2024 am Netz bleiben.“ Zudem müsse unverzüglich ein Energiepreisdeckel eingeführt und die Mehrwertsteuer nicht nur für Gas, sondern auch für Öl und Strom auf sieben Prozent gesenkt werden. Weiter fordern sie, die Wasserstofferzeugung voranzutreiben sowie alternative Energieträger wie Holz zu fördern und dort massiven Preissteigerungen entgegenzuwirken.

Das Gesundheits- und Pflegesystem müsse ausgebaut werden, hieß es in einer zweiten Resolution. Dazu gehörten bessere Bezahlung in den Gesundheits- und Pflegeberufen, ein einheitlicher Tarifvertrag für Pflegeberufe sowie die bessere Finanzierung von Krankenhäusern. „Die medizinische Grundversorgung muss wieder in staatliche Hand gelangen.“ Die Lage in Kliniken und im Pflegebereich sei prekär.

Um den Öffentlichen Dienst zu stärken, müsse dieser in vielerlei Hinsicht besser ausgestattet werden. Dazu gehörten unter anderem die Digitalisierung aller Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Tariferhöhungen in der Kindertagesbetreuung sowie gleiche Bezahlung bei Lehrern. Darüber hinaus fordert die Partei, den bis 2025 geplanten jährlichen Stellenaufbau um 500 Plätze bis 2029 zu verlängern.

