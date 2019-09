Freie Wähler wollen kein Anhängsel sein

Mit einer Mahnung an den Koalitionspartner CSU zur mehr Kooperation ist am Freitag in Garmisch-Partenkirchen die dreitägige Herbstklausur der Landtagsfraktion der Freien Wähler (FW) zu Ende gegangen. „Wir sind kein Halleluja-Verein des Ministerpräsidenten“, sagte FW-Fraktionschef Florian Streibl. Nicht alles, was Markus Söder (CSU) in jüngster Zeit an umwelt- und klimapolitischen Initiativen vorgestellt habe, finde man „prickelnd“. Die FW würden es begrüßen, wenn sich der Ministerpräsident mit dem Koalitionspartner zusammensetze, bevor er vorpresche.

„Wir sind eine pragmatische Macher-Partei“, hob der FW-Vorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger hervor: „Wir nehmen uns die wichtigen Dinge vor und produzieren nicht nur Schlagzeilen.“ Die FW seien in der bayerischen Staatsregierung angekommen, hob der Parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehring hervor.

Zum ersten Mal beschäftigten sich die FW, die aus der Kommunalpolitik hervorgegangen sind, mit internationaler Politik. Fragen vom Brexit bis zur Migrationspolitik erforderten eine Positionierung Bayerns, begründete Mehring den Ausflug in die Europa- und Weltpolitik. Bayerns Unternehmen seien weltweit engagiert. Die Freien Wähler müssten sich daher auch ein internationales Profil zulegen.

Klar positioniert haben sich die FW-Landtagsabgeordneten nach den Worten ihrer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Kerstin Radler beim Umgang mit Migranten, die sich auf den Weg über das Mittelmeer machen. Man stehe voll und ganz hinter der Seenotrettung, so Radler. Den Migranten sei es egal, ob auf sie ein Rettungsschiff wartet oder nicht, sagte Radler. Diese Erkenntnis habe das Gespräch mit Michael Buschheuer erbracht, dem Gründer der Rettungsorganisation „Sea Eye“.

Auch Politiker aus Nordmazedonien und Albanien machten der Regierungsfraktion auf ihrer Klausur in Oberbayern ihre Aufwartung. Die FW-Abgeordneten sprachen sich für den Start von ergebnisoffenen Beitrittsgesprächen mit beiden Ländern, jedoch nicht für eine „waghalsige sofortige Aufnahme in die EU“ aus, berichtete Fraktionsgeschäftsführer Mehring. Gerade vor dem Hintergrund des Brexits sollte man Ländern die Hand reichen, die bereit seien, den europäischen Gedanken zu verinnerlichen.

Für Wasserstoffautos

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber warb für den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft. Die Technik eines Wasserstoffautos funktioniere perfekt, aber die Infrastruktur fehle. Dasselbe gelte für die Elektromobilität. Die gegenwärtige Zwölf-Kilowattstunden-Ladeinfrastruktur müsse zu einem 150-kWh-Netz ausgebaut werden, um beim Ladevorgang auf neun Minuten zu kommen. Nur dann werde ein Elektroauto als echte Alternative wahrgenommen. Er wünsche sich, dass bayerische Unternehmen bereits in wenigen Jahren Wasserstoffautos in Serie produzierten, sagte FW-Chef und Wirtschaftsminister Aiwanger. China beispielsweise würde deutsche Wasserstoffautos kaufen. In dem Land, dem Aiwanger demnächst einen Besuch abstattet, werde „entschieden, ob das Klima weltweit gerettet wird“.

Der ländliche Raum, für den sich die Freien Wähler besonders zuständig fühlen, sei der entscheidende Baustein für Energiewende und Klimaschutz, sagte Umweltminister Glauber. Dabei hatte er möglicherweise nicht an die Tourismusförderung seines Parteichefs gedacht: Der machte sich als Wirtschaftsminister für Förderprogramme stark – von Seilbahnen bis zur touristischen Infrastruktur.

Wenn es allerdings endlich gelänge, den Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent zu senken, „könnten wir uns die Förderprogramme ganz sparen“, sagte Aiwanger, der mit einer Sondermaßnahme Wirtshäusern auf dem Land unter die Arme greift. Damit es nicht zu dem sogenannten „Overtourism“ komme, also zu Konflikten zwischen Urlaubern und Einheimischen an stark besuchten Orten, müsse man freilich den Tourismus in die Fläche tragen – „und nicht auf Hotspots konzentrieren“.