Freie Wähler sind gegen Beauftragte, stellen aber zwei davon

Der Streit zwischen den bayerischen Koalitionsparteien CSU und Freien Wählern (FW) um die „Beauftragten der bayerischen Staatsregierung“ ist beigelegt. Das Kabinett verabschiedete am Dienstag eine Vorlage an den Landtag, welche die Arbeit dieser Beauftragten auf eine gesetzliche Grundlage stellen soll. Die von den FW vor der Landtagswahl eingelegte Klage werde man zeitnah zurücknehmen, kündigte der FW-Chef, Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger an.

Damit könnten beide Seiten behaupten, sie hätten den Verfassungsrechtsstreit gewonnen, scherzte Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU): „Ich bin sicher, wir hätten gewonnen.“ Die SPD reagierte mit Spott auf den Kompromiss von CSU und FW. Kaum seien die FW an den Fleischtöpfen, fielen sie um, lästerte SPD-Fraktionschef Horst Arnold: „So handeln Freie Umfaller.“

Mit dem Gesetz, das der Landtag voraussichtlich nicht vor Frühjahr 2019 verabschieden dürfte, wird die Zahl der von der Staatsregierung Beauftragten auf sieben begrenzt. Ihre monatliche Aufwandsentschädigung wird um 1000 auf nunmehr 2000 Euro reduziert, eigene Dienstwagen stehen ihnen nicht mehr zur Verfügung. Aiwanger sprach von einem „Freie-Wähler-Tausender“, den man ebenso wie die Dienstwagen „wegverhandelt“ habe. Mit der Forderung nach völliger Abschaffung der Beauftragen habe man sich nicht durchsetzen können und deshalb einem Kompromiss zugestimmt.

Gegen die Beauftragten, die bis zur Landtagswahl ausschließlich CSU-Abgeordnete waren, hatten die FW vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof geklagt. Die Zahl der „Staatssekretäre light“ sei nicht begrenzt und stelle eine Aufblähung der Exekutive zu Lasten der Legislative dar, kritisierten sie damals.

Unter der Zumutbarkeitsgrenze

Die Deckelung der Zahl der Beauftragten auf höchstens sieben bleibe unter der Grenze des Zumutbaren, sagte FW-Chef Aiwanger. Den Vorwurf, der kleinere Koalitionspartner habe sich die Zustimmung zum Beauftragtenwesen mit dem Zugeständnis von zwei dieser Posten abkaufen lassen, ließ Aiwanger nicht gelten. Nachdem es sich erwiesen hat, dass die Freien Wähler eine Abschaffung nicht erreichen konnten, hätte man sich auf einen „moralisch vornehmeren Teil“ zurückziehen müssen, was der weiteren Zusammenarbeit in der Koalition nicht gut getan hätte, argumentierte der FW-Chef. Im Übrigen sei auch der Landtagswahlkampf Hintergrund der Klage gewesen.

SPD-Fraktionschef Arnold sprach von einem „Postengeschacher par excellence“. Es würden unnötige neue Posten geschaffen, die zudem verfassungsrechtlich höchst problematisch seien.

Fünf der sieben Regierungsbeauftragten werden wie bisher mit CSU-Politikern besetzt: Gudrun Brendel-Fischer bleibt Integrationsbeauftragte, Walter Nussel Beauftragter für Bürokratieabbau, Sylvia Stiersdorfer Beauftragte für Aussiedler und Vertriebe, Klaus Holetschek Bürgerbeauftragter und Ex-Bildungsminister Ludwig Spaenle Antisemitismusbeauftragter. Spaenle gehört dem Landtag nicht mehr an.

Der mittelfränkische FW-Abgeordnete Peter Bauer wird neuer Patienten- und Pflegebeauftragter und die oberbayerische FW-Parlamentarierin Eva Gottstein Beauftragte für das Ehrenamt. Der Posten des Beauftragten für Staatsbeteiligungen wurde ersatzlos gestrichen. Der bisherige Amtsinhaber Ernst Weidenbusch (CSU) hatte auf die Wiederbestellung verzichtet.