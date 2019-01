Freie Wähler: Landesstiftung für Umwelt und Artenvielfalt

Die Freien Wähler wollen eine Landesstiftung für Umwelt, Klimaschutz und Artenvielfalt initiieren, die sich aus den Strafzahlungen des Autobauers Audi an den Freistaat speisen soll. Das hat die Landtagsfraktion der Partei bei ihrer Winterklausur in Straubing beschlossen, wie Vorsitzender Florian Streibl am Freitag sagte. Audi muss ein Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro wegen der Abgas-Manipulationen zahlen. Der Betrag solle als Grundstock für die Stiftung dienen, hieß es.

Die Freien Wähler tagten seit Mittwoch in Straubing. Für die Partei war es die erste Winterklausur, seit sie an der Seite der CSU regieren. Die Abgeordneten diskutierten vor allem über erneuerbare Energie, Elektromobilität und berufliche Bildung. Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger kündigte an, das Thema Energie an die Spitze politischer Debatten bringen zu wollen.