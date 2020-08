„Frechheit“: Flüchtlingsrat kritisiert Corona-Teststrategie

Auch für die Politiker des baden-württembergischen Landtags in Stuttgart bricht die Urlaubszeit an. Wohin es sie zieht, das haben sie in einem Video des Südwestrundfunks (SWR) verraten.

Im Video sagte etwa Winfried Kretschmann (Grüne), er freue sich nach der anstrengenden Coronazeit jetzt auf seinen Urlaub. Der Ministerpräsident bleibt aber nicht im Ländle. Kretschmann zieht es in den Bayerischen Wald.