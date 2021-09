Frauengeschichte und Frauengeschichten in München – nicht immer erfreulich

Geschichtsinteressierte können auf verschiedenen ThemenGeschichtsPfaden durch München wandeln. Zu „Der Nationalsozialismus in München“ führen 14 Hörstationen. Die Audiodateien können auf der Homepage der Stadt München www.muenchen.de/tgp heruntergeladen werden, ebenso wie die Broschüren. Die Broschüren sind auch am Infopoint Museen & Schlösser in Bayern – unweit von Marienplatz und Hofbräuhaus – im Alten Hof erhältlich.

Weitere ThemenGeschichtsPfade gibt es zur „Wissenschaftsstadt München“, zu „Orte des Erinnerns und Gedenkens“, zur „Geschichte der Schwulen und Lesben in München“ und zu „Ziegeleien im Osten Münchens“, jeweils mit Broschüre und Übersichtskarte aber ohne Hörstationen.