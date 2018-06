Frauen vergewaltigt: Urteil im Prozess erwartet

Im Prozess gegen einen 28-Jährigen, der zwei Frauen in Rosenheim und München vergewaltigt haben soll, wird heute am Landgericht München I das Urteil erwartet. Der Mann ist laut Anklage zunächst im November 2015 auf eine Frau im oberbayerischen Rosenheim losgegangen und hat sie dann vergewaltigt. Rund ein Jahr später habe er eine Joggerin im Englischen Garten in München attackiert, vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Der Mann ist unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft.

Der 28-Jährige war nach Angaben der Anklagebehörde mit seiner damals schwangeren Ehefrau und dem gemeinsamen Kind im Oktober 2015 aus der Türkei nach Deutschland geflohen. In Rosenheim wurden sie von der Polizei aufgegriffen und in eine Unterkunft nach München gebracht.