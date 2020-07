Frau zündet Lagerhalle an: 500 000 Euro Schaden

Eine Frau soll eine Lagerhalle in Wang (Kreis Freising) angezündet und so einen Sachschaden von etwa 500 000 Euro verursacht haben. Verletzt wurde niemand. Die 60-Jährige wurde in der Nacht zu Sonntag ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Sie kam aufgrund ihrer psychisch labilen Situation in ein Krankenhaus. Sowohl die in einem Gewerbepark gelegene Halle als auch Fahrzeuge und Schaustellerausrüstung waren bei dem Feuer am Samstag stark beschädigt worden.