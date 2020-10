Frau wird von Müllwagen überrollt und schwer verletzt

Ein Müllwagen hat in Bad Füssing (Landkreis Passau) eine 57 Jahre alte Frau überrollt und dabei schwer verletzt. Die Frau sei nach ersten Erkenntnissen am Dienstagvormittag zunächst auf der Straße an dem stehenden Müllwagen links vorbei gegangen und direkt vor dem Fahrzeug Richtung Gehweg abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Da der Müllwagen just in diesem Moment losgefahren sei, habe er die 57-Jährige erst angefahren und anschließend überrollt. „Der Fahrer sitzt erhöht auf der linken Seite im Fahrerhaus - vermutlich war es ihm unmöglich, die Frau zu bemerken“, sagte der Sprecher. Die Frau wurde mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus geflogen.