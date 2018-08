Frau wird tot in Campingbus gefunden - Polizei steht vor einem Rätsel

Der Fund einer toten Frau im Königsberger Stadtteil Unfinden (Landkreis Haßberge) gibt der Polizei Rätsel auf. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochabend mitteilte, wurde die Frau am Nachmittag in einem Campingbus entdeckt. Anwohner hatten die leblose Person in dem Fahrzeug mit einem Kennzeichen aus einem Nachbarlandkreis entdeckt.

Eine hinzugezogene Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau mittleren Alters, deren Identität bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, feststellen.

Das Auto stand in der Nähe des Ortseingangs an einer kaum befahrenen Straße. Zur Ermittlung der Todesumstände wurde ein Rechtsmediziner hinzugezogen.

Die Untersuchungen der Beamten werden in sämtliche Richtungen geführt, konkrete Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen bislang allerdings nicht vor, heißt es weiter. Weder ein Unglücksfall noch eine natürliche Todesursache können die Verantwortlichen zum aktuellen Zeitpunkt ausschließen.