Eine 71-jährige Frau ist in Oberbayern von einem Zug überfahren und tödlich verletzt worden. Die Frau sei noch am Ort des Unglücks in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) verstorben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben eines Sprechers gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Warum sich die Frau am Samstag im Gleisbereich aufhielt, war zunächst unklar.

