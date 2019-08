Frau will Eichhörnchen ausweichen: Überschlägt sich mit Auto

Sie wollte einem Eichhörnchen ausweichen - letztlich blieb eine Frau in der Oberpfalz mit ihrem Wagen an einer Böschung auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige war am Samstag bei Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs, als plötzlich ein Eichhörnchen auf die Straße sprang, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Um es nicht zu überfahren, wich sie aus und kam dabei ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau blieb unverletzt und befreite sich selbst. Bei dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden - aber das Eichhörnchen blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschadet.