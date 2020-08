Frau will behindertem Mädchen nicht ausweichen

Weil sie einem schwerbehinderten Mädchen auf dem Gehweg nicht ausweichen wollte, ist eine 65-Jährige in Füssen (Landkreis Ostallgäu) mit einer anderen Frau aneinandergeraten. Der Streit sei eskaliert, nachdem diese die Seniorin gebeten hatte, Abstand zu halten, weil das Mädchen wegen seiner Behinderung mehr Platz zum Gehen brauche, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die 65-Jährige zeigte bei dem Vorfall am Montag demnach aber kein Verständnis, sondern zog der 30 Jahre alten Frau an den Haaren. Als die Mutter des Mädchens die Angreiferin wegzog, stolperte die Senioren über den Bordstein, stürzte und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ihr Ehemann trat daraufhin der Mutter des Mädchens mit Anlauf in den Bauch. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen sie und den Ehemann der 65-Jährigen wegen Körperverletzungsdelikten.