Frau vor den Augen der Tochter erstochen: Prozessbeginn

Für die Tötung seiner Lebensgefährtin muss sich ein 37 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Prozessauftakt ist am heutigen Freitag (9.00 Uhr). Der Anklage nach erstach der Mann seine 27-jährige Lebensgefährtin im Februar 2022 im Schlafzimmer seiner Wohnung in Neutraubling (Landkreis Regensburg), als sie neben ihrer Tochter im Bett lag. Die Neunjährige musste die Tat demnach mitansehen. Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale niedrige Beweggründe, Heimtücke und Grausamkeit als gegeben an.

Motive sollen eine sich abzeichnende Trennung von ihm und die neue Beziehung der Frau mit einem anderen Mann gewesen sein. Dies habe der Angeklagte nicht akzeptieren wollen. Nach der Tat hatte der Mann, ein deutscher Staatsangehöriger, selbst die Polizei gerufen. Er ließ sich in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen, wie die Polizei damals mitteilte.

Für den Prozess sind zunächst sieben weitere Verhandlungstage angesetzt worden. Das Urteil könnte Ende November gesprochen werden.

