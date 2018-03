Frau von herabfallendem Rinderschädel verletzt

Skurriler Unfall bei einer Faschingsfeier in der Oberpfalz: Eine Frau ist in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) von einem von der Wand fallenden Rinderschädel schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich die 28-Jährige am Vortag mit einer Faschingsgruppe in einem Gasthaus in der Gemeinde Waldeck auf. Während der Feier löste sich ohne ersichtlichen Grund der rund drei Kilo schwere Rinderschädel von der Wand und fiel der Frau auf den Kopf. Eigentlich sollte er dort gar nicht hängen, hieß es. Ein Unbekannter habe ihn zuvor im Gastraum angebracht.