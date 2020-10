Frau und Kind bei Vollbremsung durch Bus geschleudert

Bei der Vollbremsung eines Busses sind in Kempten eine Frau und ein Kind durch das Fahrzeug geschleudert und verletzt worden. Der Busfahrer habe abrupt anhalten müssen, weil ihm ein Auto die Vorfahrt genommen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zum Zusammenstoß kam es nicht. Die 48 Jahre alte Frau und das zwölf Jahre alte Mädchen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall am Montag, die Polizei sucht nach ihm.

