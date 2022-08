Frau und achtjähriger Sohn tot in verrauchtem Haus gefunden

Aus einem verrauchten Haus im oberfränkischen Münchberg sind eine Frau und ihr acht Jahre alter Sohn tot geborgen worden. Der Lebensgefährte der 33-Jährigen hatte am Donnerstag einen Notruf abgesetzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Nachmittag waren die Ermittler noch vor Ort, genauere Angaben zu dem Vorfall im Landkreis Hof machte die Polizei deshalb zunächst nicht. Unklar blieb unter anderem, inwieweit es in dem Gebäude gebrannt hatte. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

