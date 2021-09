Frau tot unter 300 Kilogramm schweren Heuballen gefunden

Bei einem Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Penzing (Landkreis Landsberg) ist eine 35-Jährige ums Leben gekommen. Der Bauer habe die Aushilfskraft im Strohlager unter einem etwa 300 Kilogramm schweren Heuballen leblos aufgefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der genaue Hergang des Unfalls am Donnerstag müsse noch ermittelt werden. Hinweise auf Fremdeinwirkung hätten sich bisher nicht ergeben.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-256941/2