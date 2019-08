Frau stoppt betrunkenen Autofahrer und wird angefahren

Eine Frau hat in Oberfranken einen betrunkenen Autofahrer gestoppt und ist von dem Mann angefahren und verletzt worden. „Die Frau bemerkte, wie der 62-Jährige in Eggolsheim vor ihr in Schlangenlinien fuhr“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Daraufhin stieg die 59-Jährige aus, hielt den Mann auf und wollte die Polizei rufen. „Er gab Gas und fuhr ihr über den Fuß.“ Die 59-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm den 62-Jährigen wenig später zu Hause fest. Weil er über ein Promille Alkohol intus hatte, musste er zur Blutentnahme. Er muss nach dem Vorfall am Dienstag mit Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung rechnen.