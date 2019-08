Frau stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Eine 56 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen und einem Auto in Ingolstadt gestorben. Die Münchnerin war auf der Bundesstraße 16 aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Durch den Rückprall stieß ihr Wagen laut Polizei mit einem nachfolgenden Auto zusammen. Die 56-Jährige starb noch am Unfallort, der Lasterfahrer sowie der Fahrer des nachfolgenden Autos kamen mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 000 Euro. Die Polizei sperrte die Bundesstraße für mehr als fünf Stunden.

