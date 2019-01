Frau stirbt nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im oberfränkischen Kronach ist eine 52-Jährige gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag erlag die Frau am Vortag in einer Spezialklinik ihren schweren Verletzungen. Das Feuer war am Sonntag im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Feuerwehrleute fanden in den völlig verqualmten Zimmern die verletzte 52-Jährige. Die Brandursache war zunächst weiter unklar.

Mitteilung der Polizei