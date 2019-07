Frau stirbt nach Brand in Seniorenwohnheim

Nach einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Putzbrunn bei München ist eine Bewohnerin an ihren schweren Verbrennungen gestorben. Eine Zigarette hatte die Kleidung der 71-Jährigen in Brand gesetzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. „Die Frau stand in Flammen“, sagte ein Sprecher. Die genauen Hintergründe seien aber unklar. Sowohl Fremdverschulden als auch Suizid schlossen die Ermittler aus. Ein Hausmeister des Wohnheims bemerkte am Donnerstag die Flammen und wählte den Notruf. Die schwer verletzte Frau kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik, in der sie wenige Stunden später starb.