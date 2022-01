Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Unterfranken ist eine Frau ums Leben gekommen. Die anderen Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum es am Samstagmorgen zu dem Brand in der Dachgeschosswohnung in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.

