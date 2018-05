Frau stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Würzburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Helmstadt (Landkreis Würzburg) ist am Sonntagabend eine 33-Jährige ums Leben gekommen. Sie verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihr Wagen drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die 40 Jahre alte Fahrerin eines nachfolgenden Autos konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in das querstehende Auto. Die 33-Jährige starb noch am Unfallort. Die drei Insassen des anderen Wagens, ein Ehepaar mit Kind, wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.