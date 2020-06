Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in einer Kurve in Bernhardswald bei Regensburg ist eine 46 Jahre alte Mutter getötet worden. Ihr 18 Jahre alter Sohn saß als Beifahrer im Wagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden waren mit ihrem Auto gegen den Geländewagen eines 38-Jährigen geprallt, der mit seiner kleinen Tochter unterwegs war. Die Fünfjährige wurde verletzt - ebenso ihr Vater und der 18-Jährige im anderen Auto. Sie kamen mit dem Krankenwagen in Regensburger Krankenhäuser. Die Verletzungen der 46-Jährigen waren so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unfall kam, soll jetzt auch die Staatsanwaltschaft Regensburg herausfinden. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro.