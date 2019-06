Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken ist am Sonntagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die 59-Jährige war auf der Bundesstraße 287 bei Burglauer (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Auto konnte dem Pkw der Frau noch ausweichen; mit dem unmittelbar danach folgenden Wagen kollidierte sie aber. Durch den Aufprall wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die vier Insassen der anderen beiden Autos verletzten sich leicht.