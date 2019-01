Bei einem Frontalzusammenstoß mit drei Autos ist in der Oberpfalz eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen erlitten am Donnerstag leichte und mittelschwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei auf der Bundesstraße 299 bei Sengenthal (Landkreis Neumarkt) einer der Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und in zwei weitere Autos gekracht. Die Altersangaben der Verunglückten lagen zunächst nicht vor.