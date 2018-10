Von Lindauer Zeitung

Die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ lädt zum Casting an den Bodensee ein. Am Mittwoch, 24. Oktober, wird es im Hotel Kaiserstrand in Lochau ein offenes Casting geben. Das ist für Sänger eine der letzten Möglichkeiten, sich für die neue Staffel der Show um Dieter Bohlen zu bewerben.

Neben Bohlen sitzen heuer Sänger Xavier Naidoo und Ex-DSDS-Kandidat Pietro Lombardi in der Jury von DSDS. Der vierte Juror ist noch nicht bekannt.