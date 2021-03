Frau startet Wagen von Beifahrersitz aus: Autos beschädigt

Eine 29-Jährige hat in Oberbayern ihr Auto vom Beifahrersitz aus gestartet und in der Folge drei Fahrzeuge beschädigt. Die Frau habe am Mittwoch wegen der engen Situation auf einem Parkplatz in Karlsfeld bei München nicht durch die Fahrertür einsteigen können, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Nachdem die Frau von der Beifahrerseite aus den Motor des Automatik-Autos gestartet hatte, löste sie den Angaben zufolge die Bremse. Der Wagen geriet dadurch ins Rollen und touchierte zwei geparkte Fahrzeuge seitlich. Erst als das Auto der Frau auf das Heck eines dritten Fahrzeugs auffuhr, kam es zum Stillstand. Die Frau musste mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-685617/2