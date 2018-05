Frau soll Mann vergiftet haben: Mordanklage

Die Staatsanwaltschaft Hof hat gegen eine 39-Jährige Anklage wegen Mordes erhoben. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wird der Frau vorgeworfen, im November vergangenen Jahres bei einem gemeinsamen Abendessen ihren Bekannten, einen 64-Jährigen aus dem Landkreis Wunsiedel, vergiftet zu haben. Der Mann wurde wenige Stunden später durch den Notarzt in ein Klinikum eingewiesen. Dort stellten die Ärzte deutliche Hinweise auf eine Vergiftung fest und verständigten die Polizei, die die Frau festnahm. Der Mann erlag schließlich im Krankenhaus dem Gift. Die Frau, die sich weiterhin in Untersuchungshaft befindet, soll ihren Bekannten aus niederen Beweggründen sowie heimtückisch und grausam getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.