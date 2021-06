Frau schleudert Kochbuch gegen Fenster

Ein geliehenes Kochbuch hat eine Frau in Untergriesbach (Landkreis Passau) gegen ein Fenster geschleudert und dadurch ein Fliegengitter zerstört. Die 70-Jährige habe sich das Buch zuvor von ihrer Nachbarin ausgeliehen, teilte die Polizei am Montag mit. Als sie es in der Nacht auf Samstag zurückbringen wollte, habe sich die Nachbarin nicht getraut, die Tür aufzumachen, weil sie schon öfter mit der 70-Jährigen aneinandergeraten sei. Diese warf daraufhin wütend das Buch gegen das gekippte Fenster. Von dort prallte es ab, das Fliegengitter riss. Gegen die Frau wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

