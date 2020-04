Frau schlägt ihren Mann mit Deko-Elefant

Durch einen Hieb mit einem Deko-Elefanten hat eine Frau in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ihren Gatten leicht am Kopf verletzt. Die Eheleute hatten sich bei einem Streit in ihrer Wohnung gegenseitig geschlagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen hatten am Vorabend die Beamten verständigt. Beide Ehepartner wollten nach deren Eintreffen in der Wohnung bleiben. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, gegen ihren Mann eines wegen Körperverletzung eingeleitet.

Polizeimeldung