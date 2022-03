Frau ruft Polizei wegen flauschigem „Untermieter“

Dreckiger Teich und Kot in der Einfahrt - eine Frau in Vöhringen (Neu-Ulm) hat am Dienstag die Polizei gerufen, weil sie vermutete, ein Unbekannter würde mit Absicht ihr Grundstück verunreinigen. Den Täter entdeckten die Beamten vor Ort schnell, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er „trottete gemütlich über den Rasen und machte es sich anschließend in dem Gartenteich gemütlich“: Ein Biber hatte sich als flauschiger „Untermieter“ im Garten der Frau einquartiert und offenbar ihre Einfahrt als Toilette auserkoren.

„Eine Strafanzeige hatte sich damit erübrigt und die Mitteilerin weiß nun zumindest, dass niemand etwas Böses im Sinn hatte“, so die Polizei. Ob der tierische „Untermieter“ umzieht, soll nun ein Biberbeauftragter klären.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220330-99-731247/2